"Требуют особого ухода". Вездеходы латвийской армии будут чинить специалисты из Эстонии

Как отмечается, в распоряжении латвийского батальона логистики имеется порядка 100 машин BV206, каждая из которых "требует особого подхода в ремонте и обслуживании".

При необходимости для проведения работ будут привлекаться специалисты из дочерней фирмы Millog предприятия Patria, у которых накоплен богатый опыт эксплуатации и ремонта машин BV206.

На 60 процентов Milrem LCM принадлежит фирме Patria и на 40% — Mootor Grupр. Milrem LCM занимается циклическим обслуживанием оружейных систем, тяжелой и броневой техники, прочей военной амуниции.

Предприятие ремонтирует и обслуживает парк военной техники Сил обороны Эстонии — XA-180, XA-188, CV90 и другие военные транспортные средства и боевые машины в Таллинне и Выру. В скором времени откроется новая ремонтная мастерская в Тапа.