Транспортный коллапс и паника среди населения: Лондон озвучил кризисные сценарии при жестком "Брекзите"

Правительство Великобритании в среду, 11 сентября, было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали ранее засекреченного пятистраничного плана под кодовым названием "Operation Yellowhammer" ("Операция "Овсянка", речь идет о птице семейства овсянковых. — Ред.), содержащего сценарий действий и прогнозы на случай жесткого "Брекзита" 31 октября.

Как следует из документа, в случае выхода из состава ЕС без сделки Великобритания автоматически приобретет статус "третьей страны", а отношения с Брюсселем получат характер "недружественных".

При этом транспортный коллапс, который образуется в местах пересечения Ла-Манша, может растянуться на срок до трех месяцев, а интенсивность транспортного потока сократиться на 40-60 процентов в день.

Это окажет воздействие на ввоз лекарств и медицинских препаратов в страну. Даже подготовившись, полностью избежать негативного эффекта будет невозможно из-за коротких сроков хранения ряда медикаментов.

Беспорядки и паника



Сбои возникнут в поставках свежей пищевой продукции, а также некоторых ветеринарных препаратов. Первое, как ожидается, приведет к подъему цен в супермаркетах и последующей панике среди населения.

Эксперты также прогнозируют проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС. "Значительное число" полицейских будут задействованы в подавлении протестов и общественного недовольства, указывается в документе.