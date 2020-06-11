Трампу пригрозили военным переворотом в США

В ходе очередного интервью журналист поинтересовался у Байдена, думал ли он когда-нибудь о том, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах в ноябре, но при этом откажется признать их итоги и покинуть свой пост. В ответ бывший вице-президент заявил, что в таком случае освободить Белый дом Трампу помогут военные.

”Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома”, — отметил Байден. Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой Трампа.

Аналогичное мнение высказал и член палаты представителей от Луизианы, демократ Седрик Ричмонд. По его словам, военные вмешаются, если Трамп воспротивится результатам выборов. ”Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти”, — заявил политик.

Ранее в июне стало известно о конфликте, произошедшем между Трампом и главой Пентагона Марком Эспером после того, как тот публично заявил о нежелании использовать военную силу для подавления протестов, охвативших города США из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Отмечалось, что президент впал в ярость из-за позиции Эспера и был в шаге от того, чтобы уволить его.