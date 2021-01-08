Трампа выгонят до окончания срока? Кто напал на Капитолий? Ответы на главные вопросы о беспорядках в Вашингтоне

Таким образом, республиканцев в ближайшие годы ждет глубокий кризис; пока не ясно, как и когда партия сможет из него выбраться, кто станет ее лидером и не потеряет ли она по пути значительную часть своих избирателей.
А что это вообще за протестующие? И что за заговор педофилов?
Похоже, основу группы, первой прорвавшейся в Конгресс, составили сторонники конспирологической секты QAnon. Так, ставший знаменитым мужчина в шлеме с рогами (32-летний Джейк Анджелли), шедший в первых рядах атакующих и потом занявших кресло спикера Сената, был известен на форумах сторонников теории как QAnon Shaman.
Согласно теории QAnon, появившейся в 2017 году, Америкой (и миром) правит группа элиты, верующей в Сатану и торгующей детьми. Трамп и верная ему группа военных уже 4 года пытается победить сатанистов (арестовав и отдав под военный суд их лидеров во главе с Хиллари Клинтон и Джорджем Соросом). Сатанисты готовы пойти на все, чтобы убрать Трампа — в том числе подменить бюллетени на выборах.
Впрочем, историей с педофилами теория заговора не ограничивается: на форумах в качестве врагов упоминаются еврейские банкиры и журналисты, владельцы больших технологических компаний, антифа, коммунисты и т. д.
Американские журналисты выяснили, что поход на Капитолий обсуждался на форумах и в дружественных правым соцсетях несколько недель. В широком смысле основу протестующих составили не только почитатели QAnon, но и вообще сторонники ”прямой демократии” — антиэлитного движения, считающего, что американскую демократию от тирании может защитить только 2-я поправка к Конституции, разрешающая гражданам владеть оружием и создавать ”надлежащим образом управляемое ополчение” в том числе для борьбы с ”тиранией”. ”E**** Вашингтон — это право, записанное в Конституции. Берите с собой гребаные пушки”, — написал автор в одном из самых заплюсованных постов на форуме сторонников Трампа перед их поездкой в столицу 6 января.
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса