Трампа выгонят до окончания срока? Кто напал на Капитолий? Ответы на главные вопросы о беспорядках в Вашингтоне

Сохранится ли в нынешнем виде двухпартийная система — и что теперь будет с Республиканской партией? кто является реальными лидерами насильственного сопротивления? Почему полиция не смогла (или не захотела) сразу остановить протестующих? Разбирается "Медуза".

Что теперь будет с Республиканской партией? Это все еще партия Трампа?

Партийная элита, очевидно, расколота. Раскол начался еще до событий 6 января, когда сторонники Трампа устроили беспорядки в Капитолии. Верные Трампу члены Палаты представителей и сенаторы хотели заблокировать признание выборов в нескольких штатах и создать специальную комиссию по ”аудиту” голосования.

В итоге вице-президент Майк Пенс (он же — по должности — президент сената), лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел и многие члены Платы представителей отказались поддержать попытку задержать утверждение итогов выборов в парламенте. А после штурма Капитолия, когда возобновилось совместное заседание обеих палат, стало ясно, что теперь поддержка Трампа элитой республиканцев еще больше сократилась.

Сторонникам уходящего президента удалось поставить на голосование возражения по выборам в Аризоне и Пенсильвании (остальные возражения не стал подписывать ни один сенатор, и они были сняты без голосования). Всего за хотя бы одно из возражений проголосовали 8 сенаторов-республиканцев из 51 и 139 членов Палаты представителей из 203. Этих конгрессменов и сенаторов все еще можно условно считать сторонниками Трампа. Но многие из них наверняка порвут с Трампом в ближайшее время.

Еще более глубокий раскол постигнет избирательную базу республиканцев. Люди, штурмовавшие 6 января Капитолий, считают республиканцев в Конгрессе, — а особенно Майка Пенса — предателями. На интернет-форумах, где собираются поддерживающие Трампа, идет масштабная кампания по выходу из партии. Многие из них готовы поддержать партию, которую должен создать Трамп, чтобы идти на выборы в 2024 году (сам Трамп ничего не говорил о такой возможности). Другие готовятся сопротивляться ”тирании демократов” самостоятельно.