Трамп заявил о скупке США 90% запасов антивирусного лекарства
Ремдесивир на сегодняшний день является одним из самых перспективных из уже существующих медицинских препаратов для лечения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2.
Ремдесивир на сегодняшний день является одним из самых перспективных из уже существующих медицинских препаратов для лечения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2.
Власти США скупили почти весь мировой запас препарата ремдесивир, который используется для лечения легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил на брифинге в пятницу, 24 июля.
"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата ремдесивир, который обладает замечательным действием", — указал он.
В начале июля о том, что власти Соединенных Штатов скупили практически все запасы ремдесивира, сообщила британская газета The Guardian. По данным издания, администрация Трампа купила более 500 тыс. доз у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это составляет все запасы компании на июль и 90% от того, что компания произведет в августе и сентябре.
Европейцы надеются на поставки ремдесивира
Ремдесивир был изначально разработан Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с коронавирусами — возбудителями заболеваний SARS и MERS. В середине апреля канадские исследователи сообщили, что ремдесивир блокирует размножение коронавируса. В мае США выдали экстренное разрешение на использование препарата для лечения зараженных коронавирусом.
"Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов", — указывалось в пресс-релизе медицинского регулятора Минздрава США FDA.
Аналогичное решение приняли власти ряда стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Индии, Великобритании и Израиля.
Европейское агентство по лекарственным средствам в конце июня рекомендовало разрешить продажу ремдесивира в странах ЕС. Компания Gilead взяла на себя обязательства поставить препарат в Европу "в разумных объемах", заявили в министерстве здравоохранения Германии, выразив надежду, что производитель выполнит договоренности.
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