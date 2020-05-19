Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

"Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день, — отметил президент. — Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали". Он подчеркнул, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы пока дают отрицательный результат.

Трамп сначала заявил, что принимает гидроксихлорохин "уже несколько недель", а потом уточнил, что речь идет о полутора неделях. По словам главы государства, он получает "очень много позитивных откликов" об этом препарате. Он рассказал, что задал вопрос врачу при Белом доме, и тот был не против того, чтобы Трамп принимал препарат, который еще называют плаквенилом. Президент подчеркнул, что принимает препарат, "как и многие другие врачи и медсестры, в качестве профилактики". Он добавил, что в этих целях также использует цинк. "Пока со мной все в порядке. Я все еще с вами", — указал Трамп.

При этом в апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!