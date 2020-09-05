Трамп заявил, что доверяет выводам Германии об отравлении Навального

"Нет, у меня нет сомнений. Я слышал, что выводы Германии были окончательными или почти окончательными, но мы еще их не видели", — сказал Трамп на брифинге в Белом доме. По его словам, США рассчитывают в ближайшее дни получить "много документов" по этому делу и "очень серьезно" изучить ситуацию.

"Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, это не должно происходить", сказал президент США, пообещав изучить все документы по делу, как только они поступят. Он добавил, что "очень сильно разозлится", если подтвердится причастность России к отравлению оппозиционера.

При этом, отвечая на первый вопрос об отравлении Навального, Трамп сильно отошел от темы и внезапно начал рассуждать о своих успехах в ядерном сдерживании Северной Кореи. Он отметил, что США сейчас обсуждают с Россией договор о ядерном разоружении, и подчеркнул, что считает именно это наиболее важной темой, в отличие от тех, кому важнее проблема глобального потепления.

Трамп также упрекнул журналистов в том, что они постоянно задают вопросы о России, а не, например, о Китае, действия которого американский президент назвал "гораздо более ужасными". Отвечая на второй вопрос по поводу Навального, он подчеркнул, что США строги с Россией как никакое другое государство, и опять переключился на Китай, обвинив его в распространении "китайского вируса" по всему миру.

После этого он обрушился с критикой на администрацию своего предшественника Барака Обамы, которая, по мнению Трампа, проявила слабость в отношениях с Россией и позволила ей аннексировать Крым. По убеждению Трампа, при нем РФ себе такого не позволила бы.

Накануне заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил о "серьезной озабоченности" в связи с заявлением Берлина об отравлении Навального веществом группы "Новичок". На встрече с российским послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне Биган заявил, что использование Москвой этого химического оружия стало бы явным нарушением ее обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. Биган также призвал Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании этого нападения.