Трамп: я люблю деньги других людей

Как отмечается, это произошло во время его выступления перед студентами. Речь шла о том, что задолженность по кредитам на образование составляет около $1,5 трлн.

”Мы будем над этим работать очень скоро. У меня всегда были хорошие отношения с кредитами. Я люблю кредиты. Я люблю деньги других людей”, — сказал Трамп.

Он добавил, что власти займутся этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что дочь Маккейна назвала Трампа ”ребенком”.