22.03.2019, 09:01

Трамп: я люблю деньги других людей

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Gazeta.ru
EST
Трамп: я люблю деньги других людей
SIPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что он любит деньги других людей. Об этом сообщает Mediaite.

Как отмечается, это произошло во время его выступления перед студентами. Речь шла о том, что задолженность по кредитам на образование составляет около $1,5 трлн.

”Мы будем над этим работать очень скоро. У меня всегда были хорошие отношения с кредитами. Я люблю кредиты. Я люблю деньги других людей”, — сказал Трамп.

Он добавил, что власти займутся этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что дочь Маккейна назвала Трампа ”ребенком”.

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