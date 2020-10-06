Трамп вернулся в Белый дом после лечения от коронавируса

Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 5 октября, покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида (в штате Мэриленд) после трех дней лечения от COVID-19. Американский лидер проследовал на борт вертолета Корпуса морской пехоты США Marine One, который доставил главу государства в Белый дом.

После того, как машина приземлилась на Южной лужайке, Трамп поднялся по ступеням и снял маску для фотографирования, передало агентство AP. "Чувствую себя хорошо", — заявил он собравшимся, после чего — все еще без маски — прошел в здание.

В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США — американский лидер должен соблюдать режим изоляции минимум 10 дней с момента установки диагноза. Официально известно о его инфицировании стало рано утром 2 октября.

"Не позволяйте ему доминировать"

Между тем представитель предвыборного штаба Трампа уже заявил, что тот примет участие в следующих дебатах, запланированных на 15 октября. В видео, размещенном в Twitter, президент США уже попытался снивелировать угрозу коронавируса. "Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь его", — заявил он. Между тем, как напоминают американские СМИ, от последствий заболевания COVID-19 в стране уже умерли 210 117 человек, или каждый 1560-й.

В свою очередь главный соперник Трампа на выборах — кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден после выписки главы государства из больницы обратил внимание на необходимость ношения масок. "Надеюсь, что президент, пройдя через то, через что он прошел, преподнесет правильный урок американскому народу: маски важны. Они спасают жизни", — написал Байден в Twitter.

Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус

О заражении главы Белого дома и его супруги Мелании Трамп стало известно рано утром 2 октября. Президент США продолжал исполнять свои обязанности. Белый дом заверял, что главу государства поместили в центр имени Уолтера Рида в превентивных целях по рекомендации врачей. Собеседники издания The Wall Street Journal утверждали, что Трамп был осведомлен о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус еще 1 октября, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.