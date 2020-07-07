Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

”Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии”, — говорится в сообщении.
”Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой”, — отметил сенатор.
Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, так как организация ”отказалась проводить требуемые реформы”. Президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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