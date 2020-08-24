Трамп утвержден кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах

Честь выдвинуть кандидатуру Трампа была доверена главе отделения Республиканской партии в Северной Каролине Майклу Уэйтли. После этого представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса. Порог 1 276 необходимых голосов делегатов Трамп преодолел после того, как свое решение огласил штат Невада. С учетом мнения его делегатов в активе Трампа оказалось 1 284 голоса. На этом голосование не завершилось. Свои решения оглашают в алфавитном порядке и другие штаты и территории США.

Как ожидается, официальное согласие представлять однопартийцев на нынешних выборах 74-летний Трамп даст в четверг, 27 августа. Он выступит с посвященной этому торжественной речью. В соответствии с планами, это выступление состоится на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

В текущем году Республиканской партии США пришлось неоднократно корректировать график своего общенационального предвыборного съезда из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. В результате введения различных санитарно-эпидемиологических ограничений программа этого партийного слета претерпела значительные изменения, он оказался фактически закрытым для прессы. Для удобства Национальный съезд Республиканской партии США в этом году принято считать проходящим 24-27 августа. Причем в Шарлотте мероприятия съезда идут только в понедельник. Затем они переместятся в основном в Вашингтон.