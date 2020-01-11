Трамп: убитый генерал Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает РБК.
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