Трамп: убитый генерал Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах

На вопрос корреспондента, могут ли граждане США узнать, что же это были за угрозы, повлекшие операцию по устранению Сулеймани, Трамп заявил, что ”предположительно, целью нападения были четыре американские дипломатические миссии”.

”Могу сказать, что, по всей видимости, одной из целей нападения было посольство в Багдаде”, — сказал американский президент.

Ранее Трамп уже говорил о том, что Сулеймани собирался ”взорвать посольство США”, однако не уточнял, в какой стране это должно было произойти.