16.10.2019, 21:19

Трамп сравнил действия России в Сирии с войной СССР в Афганистане

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РИА "Новости"
EST 10
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Donald TrumpFoto: Priit Simson

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

"Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились", — заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.

СССР в 1979-89 годах проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Советский Союз распался в декабре 1991 года.

С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между турецкой и сирийской армиями, а также курдскими формированиями.

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