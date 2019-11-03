Трамп сообщил, что ждет новой встречи с Зеленским

"Я бы конечно хотел пригласить Зеленского. Я бы хотел, чтобы он посетил Белый дом", - заявил Трамп.

"Я думаю, что он хотел бы приехать", - добавил американский президент.

Расследование в отношении президента США из-за его разговора с украинским коллегой еще не закончено.

Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Хотя Зеленский заявил, что никакого давления на него не оказывалось, демократы потребовали импичмента президента США.