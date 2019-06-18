Трамп сменил и.о. главы Пентагона

По его словам, Шанахан решил больше времени уделять семье. Президент поблагодарил чиновника за "чудесную" работу.

Вместо него и.о. главы Пентагона назначен Марк Эспер, до сих пор бывший министром сухопутных сил США.

Ранее в июне американские СМИ подробно писали о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Первым министром обороны в администрации Трампа стал генерал Джеймс Мэттис. Он возглавлял Пентагон с января 2017 года. СМИ сообщали, что он решил уйти в отставку из-за разногласий с президентом. О решении генерала уйти в отставку стало известно после приказа Трампа вывести американский контингент из Сирии и Афганистана.

Ранее 18 июня Шанахан объявил, что одобрил отправку на Ближний Восток дополнительный контингент из 1000 военнослужащих в связи с ситуацией в Иране.