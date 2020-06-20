Трамп решил провести празднование Дня независимости, несмотря на коронавирус

По данным издания, идея широко отметить годовщину принятия Декларации независимости 1776 года принадлежит лично президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что 4 июля в Вашингтоне состоится праздничный салют, а сам он выступит с речью перед скоплением людей.

Перед домом, согласно его планам, будут проводиться эстафеты, конкурсы и военные демонстрации.

Ранее против проведения праздника выступили часть губернаторов от демократической партии.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!