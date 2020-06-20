Трамп решил провести празднование Дня независимости, несмотря на коронавирус(2)
Белый Дом подтвердил планы провести масштабные торжества на День Независимости 4 июля, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет издание Politico.
Белый Дом подтвердил планы провести масштабные торжества на День Независимости 4 июля, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет издание Politico.
По данным издания, идея широко отметить годовщину принятия Декларации независимости 1776 года принадлежит лично президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что 4 июля в Вашингтоне состоится праздничный салют, а сам он выступит с речью перед скоплением людей.
Перед домом, согласно его планам, будут проводиться эстафеты, конкурсы и военные демонстрации.
Ранее против проведения праздника выступили часть губернаторов от демократической партии.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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