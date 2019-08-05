Трамп призвал Конгресс ужесточить закон о продаже оружия в США

В твиттере Трамп отметил, что власти США не могут позволить этим людям погибнуть напрасно. По его мнению, республиканцы и демократы должны объединиться и добиться серьезных проверок личных биографических данных, возможно, вместе с необходимой иммиграционной реформой.

Кроме того, он возложил на СМИ ответственность за безопасность в стране. По мнению американского президента "фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти".

"Освещение новостей должно стать честным, сбалансированным и непредвзятым, или эти ужасные проблемы усугубятся", - написал Трамп.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо.

В Техасе 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо. Убиты 20 человек, еще 26 человек получили ранения. Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.