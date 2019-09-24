24.09.2019, 18:10

Трамп пригрозил опять заморозить финансовую помощь Украине

 (7)
Интерфакс
EST
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Donald TrumpFoto: Priit Simson

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой - ИФ) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - ИФ), и я буду замораживать (средства - ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп, выступая перед журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время Трамп подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства.

Ранее во вторник американский лидер также говорил, что Германии, Франции и другим странам Европы следует выделять больше денег Украине. Президент выразил недоумение тем фактом, что сейчас финансовую помощь Киеву оказывает только Вашингтон.

Читайте также:

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Затем появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд американских изданий сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. СМИ также писали, что президент США несколько раз призывал Зеленского взаимодействовать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына Джо Байдена.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: