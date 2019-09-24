Трамп пригрозил опять заморозить финансовую помощь Украине

"Мое недовольство (Европой - ИФ) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - ИФ), и я буду замораживать (средства - ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп, выступая перед журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время Трамп подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства.

Ранее во вторник американский лидер также говорил, что Германии, Франции и другим странам Европы следует выделять больше денег Украине. Президент выразил недоумение тем фактом, что сейчас финансовую помощь Киеву оказывает только Вашингтон.

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.