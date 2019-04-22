Трамп позвонил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 22 апреля, позвонил Владимиру Зеленскому, с большим отрывом лидирующему на президентских выборах в Украине. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер написал в своем микроблоге в Twitter.

"Президент Трамп позвонил и поздравил Владимира Зеленского с победой, а украинский народ — с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию агрессии", — написал Волкер. Спецпредставитель от имени американских властей поблагодарил Петра Порошенко за "мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время" и за "принятие воли украинского народа".