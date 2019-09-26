Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. Вы знаете, что были высказывания, что как там люди… если они не на украинском, а на русском языке разговаривают, то это больше не Украина, чем Украина. Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", — сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя результаты своей встречи с Трампом.

Зеленский сообщил, что рассказал Трампу, какое красивое место Крым. "И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым — прим.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп — прим.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США — прим.) будем вам помогать", — отметил президент Украины.