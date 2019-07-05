Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе", — сказал он.

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Ранее администрация США решила начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.