Трамп "похоронил" Шварценеггера, но это была метафора

"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", - привел цитату главы государства Уокер, уточнив, что на самом деле актер жив.

Сам знаменитый актер и бывший губертнатор Калифорнии очень удивился заявлению главы администарации США и успокоил своих подписчиков в Twitter информацией о том, что он жив и здоров.

"Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" - обратился Шварценеггер к Трампу через Twitter.

Позже Уокер уточнил, что Трамп говорил о смерти актера "метафорически" - в контексте обсуждения рейтингов реалити-шоу The Apprentice ("Ученик"). В 2003-2015 годах Трамп вел и продюсировал эту передачу на протяжении 14 сезонов, но после победы на президентских выборах покинул ее. В 2017 году его сменил Шварценеггер, и 15-й сезон шоу стал последним.

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK