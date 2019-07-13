Трамп "похоронил" Шварценеггера, но это была метафора
Репортер Хантер Уокер из Yahoo написал в Twitter, что президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера во время выступления в Белом доме, сообщило РИА "Новости".
Репортер Хантер Уокер из Yahoo написал в Twitter, что президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера во время выступления в Белом доме, сообщило РИА "Новости".
"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", - привел цитату главы государства Уокер, уточнив, что на самом деле актер жив.
Сам знаменитый актер и бывший губертнатор Калифорнии очень удивился заявлению главы администарации США и успокоил своих подписчиков в Twitter информацией о том, что он жив и здоров.
"Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" - обратился Шварценеггер к Трампу через Twitter.
Позже Уокер уточнил, что Трамп говорил о смерти актера "метафорически" - в контексте обсуждения рейтингов реалити-шоу The Apprentice ("Ученик"). В 2003-2015 годах Трамп вел и продюсировал эту передачу на протяжении 14 сезонов, но после победы на президентских выборах покинул ее. В 2017 году его сменил Шварценеггер, и 15-й сезон шоу стал последним.
I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK— Arnold (@Schwarzenegger) July 11, 2019
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