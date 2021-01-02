Трамп подверг критике Сенат США, который преодолел его вето на оборонный бюджет

Американский лидер раскритиковал проект, в частности, за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. "Наш республиканский Сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно!" — написал президент в своем Twitter.

Он также подверг критике Сенат в связи с тем, что тот не стал принимать в пятницу утвержденный Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении регулярных прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики в условиях пандемии с $600 до $2 тыс. "Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом (так Трамп называет новый коронавирус — прим. ТАСС), $600, а не $2 тыс., в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно!" — заключил глава государства.

Палата представителей в понедельник проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс. Выплаты в размере $600 были предусмотрены подписанным 27 декабря Трампом проектом бюджета на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн, который включает пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму почти $900 млрд. Тем не менее американский лидер настаивал на том, чтобы Конгресс уже после подписания им документа отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат гражданам до $2 тыс.

Сенат в пятницу преодолел вето Трампа, который заблокировал ранее проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год в размере $740 млрд. Палата представителей Конгресса преодолела вето главы государства в понедельник. Таким образом, несмотря на противодействие американского лидера, вступают в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Обе палаты Конгресса впервые за все время президентства Трампа смогли преодолеть его вето. На посту главы государства республиканец заблокировал девять законопроектов.