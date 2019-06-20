Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

По его словам, он хочет поладить с Россией и Китаем.

Он также добавил, что встретится на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп подчеркнул, что США смогут наладить отношения с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа.