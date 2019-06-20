Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, он хочет поладить с Россией и Китаем.
Он также добавил, что встретится на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп подчеркнул, что США смогут наладить отношения с Россией и Китаем.
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа.
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