20.06.2019, 08:00

Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

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Gazeta.ru
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Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, он хочет поладить с Россией и Китаем.

Он также добавил, что встретится на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп подчеркнул, что США смогут наладить отношения с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа.

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