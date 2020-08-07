Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы исходящей от приложения для соцсетей TikTok, сообщает Белый дом.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы исходящей от приложения для соцсетей TikTok, сообщает Белый дом.
Согласно указу президента США, начиная с 45 дней после даты опубликования настоящего приказа, запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd. (владелец TikTok — ИФ).
"Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения TikTok", — говорится в указе президента.
Отмечается, что риски, исходящие от TikTok, реальны.
"Министерство внутренней безопасности, Управление транспортной безопасности и Вооруженные силы Соединенных Штатов уже запретили использование TikTok на федеральных правительственных телефонах", — уточняется в указе.
Ранее американские сенаторы приняли законопроект о запрете на использование приложения TikTok на мобильных устройствах госслужащих в США.
Президент Трамп на этой неделе также сообщал журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.
Между тем сообщалось, что компания Microsoft на переговорах с пекинской компанией ByteDance о продаже принадлежащего ей приложения TikTok обсуждают цену сделки, которая колеблется от $10 млрд до $30 млрд.
Если сделка состоится, то ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года, говорится в сообщениях.
По оценкам китайских экспертов, переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.
В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. "Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", — прокомментировал на брифинге ситуацию представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В МИД КНР добавили, что подобные действия Вашингтона Пекин считает "политической манипуляцией".
Китайское издание China Daily опубликовало во вторник статью, в которой говорится, что КНР примет ответные меры на попытки вынудить китайскую компанию в США ByteDance продать принадлежащее ей приложение TikTok компании Microsoft.
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