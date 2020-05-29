Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, сообщил в четверг Белый дом, пишет "РИА-Новости".
"В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия", — сказал перед подписанием журналистам Трамп.
По его словам, решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка — это по сути редакционная политика, а соцсети выступают как издатели.
"В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других", — добавил Трамп.
Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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