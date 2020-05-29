Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

"В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия", — сказал перед подписанием журналистам Трамп.

По его словам, решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка — это по сути редакционная политика, а соцсети выступают как издатели.

"В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других", — добавил Трамп.

Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.