Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу

В Белом доме на вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон разорвать соглашение, не ответили, пишет DW. Один из собеседников издания отметил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", — указал он.

Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с квотами наблюдательных миссий.

"Один из основополагающих договоров"

Государства — члены соглашения, включая Украину, выступают за сохранение договора. Они говорят, что споры о соблюдении договора Россией должны решаться путем переговоров.

"ДОН — один из основополагающих международных договоров в области европейской безопасности и контроля над вооружениями", — подчеркивается в заявлении украинского МИД, полученном 25 октября The Wall Street Journal.