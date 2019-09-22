Трамп отрицает оказание давления на Зеленского в телефонном разговоре

Президент США высоко оценил июльский разговор с украинским коллегой. По версии американских СМИ, Трамп неоднократно предлагал Зеленскому услуги личного адвоката для расследования в отношении Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения в оказании давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Беседа прошла замечательно, заявил Трамп в воскресенье, 22 сентября.
Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским неоднократно предлагал тому сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани в расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. По данным издания The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma.
Джозеф Байден призвал президента страны обнародовать стенограмму записи телефонного разговора с Зеленским. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео допустил расследование в отношении бывшего вице-президента, если выяснится, что тот пытался повлиять на Киев с целью оградить сына от расследования.
Администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине
Несколькими днями ранее администрация Дональда Трампа разблокировала 250 млн долларов (в пересчете — 226,6 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента, открыв расследование в отношении Джозефа Байдена.
Как действующий глава государства, так и бывший вице-президент уже объявили о своем участии в выборах президента США в ноябре 2020 года.
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