Трамп отрицает оказание давления на Зеленского в телефонном разговоре

Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения в оказании давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Беседа прошла замечательно, заявил Трамп в воскресенье, 22 сентября.

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским неоднократно предлагал тому сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани в расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. По данным издания The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma.

Джозеф Байден призвал президента страны обнародовать стенограмму записи телефонного разговора с Зеленским. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео допустил расследование в отношении бывшего вице-президента, если выяснится, что тот пытался повлиять на Киев с целью оградить сына от расследования.

Администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине