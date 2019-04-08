Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности США

В своем твиттере глава государства поблагодарил Нильсен за службу, а также объявил, что ее место займет Кевин Макалинан, сейчас возглавляющий таможенно-пограничную службу США.

По словам источников CNN, отставка Нильсен была вынужденной, а не добровольной, но министр не стала предпринимать никаких действий, чтобы сохранить свой пост. Ранее американские СМИ сообщали о том, что Трамп недоволен недостаточно четкой и жесткой позицией Нильсен по миграционным вопросам и строительству стены на границе с Мексикой.

Кирстен Нильсен занимала пост министра внутренней безопасности США с декабря 2017 года.