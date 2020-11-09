Трамп отправил в отставку министра обороны США

Действующий президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил исполняющего обязанности главы Пентагона. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
”Я рад сообщить, что Кристофер Миллер <…> немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны <…> Марк Эспер был снят с должности”, — написал Трамп.
Миллер занимал пост директора Национального контртеррористического центра, отметил Трамп.
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