Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Флориду урагана

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", — сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

"Я считаю, что мне нужно остаться здесь. Похоже на то, что ураган действительно будет очень сильным", — добавил президент США.

Он заверил, что его визит в Польшу состоится "в недалеком будущем".

Ранее сообщалось, что в конце этой недели Польшу должен посетить президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве не исключали, что там он проведет встречу с Трампом.