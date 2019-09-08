Трамп отменил мирные переговоры с "Талибаном"

Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, отменил запланированные переговоры с представителями радикальной исламистской группировки "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Дональда Трампа, делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в загородной резиденции президента США. "К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших великих солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", - заявил Трамп.

"Талибан" устроил атаку в дипломатическом квартале Кабула

В свою очередь, президент США подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение. "Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" - написал Трамп в серии твитов.

Взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, прогремел в дипломатическом квартале Кабула 2 сентября. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".