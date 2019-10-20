20.10.2019, 11:53
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем гольф-курорте из-за ”враждебности демократов”(1)
Они указывали на конфликт интересов, сообщает "Медуза".
Они указывали на конфликт интересов, сообщает "Медуза".
Саммит ”Большой семерки” 2020 года не будет проходить на территории личного гольф-курорта президента США Дональда Трампа в Майами, как анонсировалось ранее. Об этом в твиттере написал сам Трамп.
По его словам, такое решение принято из-за ”иррациональной и сумасшедшей враждебности” представителей Демократической партии и СМИ. Президент отметил, что не собирался извлекать финансовую выгоду из мероприятия и хотел провести его с нулевыми затратами для бюджета, если бы это было возможно юридически.
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