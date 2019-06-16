Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности, передает ТАСС.
"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России", — написал Трамп в Twitter.
Трамп добавил, что считает это "фактически изменой" со стороны "некогда великолепной газеты", которая столь отчаянно нуждается в "любой сенсации, даже если это наносит вред стране"
"Кроме того, [это] неправда", — добавил он.
Трамп констатировал, что "сегодня коррумпированные СМИ готовы на все". "Они сделают или заявят что угодно без малейших размышлений о последствиях, — добавил президент США. — Они настоящие трусы и, без сомнения, являются врагами народа!"
В статье The New York Times утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносные программы. С их помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.
Ранее представители Пентагона не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой уточнить, соответствуют ли приведенные в публикации утверждения действительности.
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