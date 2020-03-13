Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщил на пресс-конференции вечером 13 марта.
Напомним, что за день до этого Трамп ввел запрет на посещение Соединенных Штатов для граждан Евросоюза.
Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявил в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.
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Коронавирус COVID-19
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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