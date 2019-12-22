Трамп обвинил демократов в намерении установить в США социализм

По словам Трампа, Демократическая партия пытается "уничтожить конституцию США, разрушить историю и стереть границы нации". "Вместе мы восстанем против социалистов, мы защитим нашу нацию, самую великолепную и чудесную республику в истории мира. Америка никогда не будет социалистической страной", - заявил американский президент.

Процедура импичмента Трампа

Трамп рассчитывает, что ему удастся сохранить пост президента, поскольку в Сенате его поддержит республиканское большинство. В свою очередь, Трамп также надеется на то, что победа в Сенате усилит его позиции в преддверии президентских выборов 2020 года.

В настоящий момент неясно, когда дело будет передано в верхнюю палату Конгресса США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что демократы могут отложить процедуру импичмента президента США, чтобы обеспечить справедливый суд над ним в Сенате.