Трамп обещал разобраться с отравлением Навального

"Очевидно, его могли отравить в тюрьме. Вы об этом что-нибудь слышали?" — спросил журналист. Трамп ответил, что слышал. "Я об этом не знаю, но я об этом узнаю. Это что-то новенькое. Я услышал об этом вчера вечером", — сказал президент США.

Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv — ABC News Politics (@ABCPolitics) July 30, 2019

Ранее в тот же день Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда, который приговорил Алексея Навального к 30 суткам административного ареста. У Навального нет заболеваний, которые мешали бы ему отбывать наказание, заявил судья, тем самым отклонив апелляцию защиты основателя "Фонда борьбы с коррупцией".

Административный арест Навального на 30 суток

24 июля Алексея Навального задержали у подъезда своего дома. В тот же день Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Утром 28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом "острая аллергическая реакция". В больничной палате он находился под охраной полицейских. И пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, и врач Анастасия Васильева особо выделили отсутствие ранее каких-либо аллергий у Навального. На следующий день политика вернули из больницы в спецприемник.

"Внешнее воздействие"