Трамп: Обама добился исключения России из G8, поскольку Москва его полностью переиграла

"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России", — написал он в Twitter, комментируя призывы своего соперника в предвыборной гонке бывшего вице-президента Джозефа Байдена не приглашать РФ присоединиться к Группе семи (G7).

Он отметил, что при Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене Россия имела свободу действия, "забрав важные части Украины".

Ранее Байден в эфире телекомпании NBC заявил, что Трамп не должен приглашать Россию присоединиться к G7, если соответствуют действительности сведения газеты The New York Times о том, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Издание выступило в пятницу с утверждением, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

Сам Трамп в воскресенье заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о подобных нападениях. Глава Белого дома поставил под сомнение достоверность информации издания, назвав публикацию "очередным вбросом", а также задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.