Трамп не явится на слушания по импичменту в Палате представителей

Президент США Дональд Трамп не явится на слушания о процедуре импичмента в Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США, намеченные на 4 декабря. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявил юрист Белого дома Пэт Чиполлоне в письменном обращении к председателю комитета Джерри Надлеру.
По словам Чиполлоне, ни Трамп, ни его адвокаты или представители Белого дома не придут на слушания, "пока не будут названы свидетели и пока не ясно, гарантирует ли Комитет по вопросам судопроизводства беспристрастный процесс".
Процедура импичмента Трампа
Ранее, 13 ноября, в специальном комитете по разведке Палаты представителей прошли первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента. Свои показания на них дали исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
В свою очередь, пресс-служба Белого дома обнародовала видео, в котором американский лидер назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".
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