Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики отдадут большинство голосов за его конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, передает Reuters.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы, и подчеркнул, что голосование выборщиков за Байдена будет большой ошибкой.

Официально подсчет голосов после выборов президента все еще идет, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену. По данным CNN, он набрал 306 голосов выборщиков (при необходимом минимуме в 270), Трамп — 232 голоса.

Заседание коллегии выборщиков назначено на 14 декабря, на ней официально будет избран президент США. Инаугурация состоится 20 января.

В начале недели Управление общих служб США сообщило, что готово начать процедуру передачи власти Байдену. Директор управления Эмили Мерфи также сообщила, что Управление по общим вопросам администрации США предоставило кандидату от демократов доступ к необходимым для этого финансам.

Трамп на это рекомендовал своей администрации ”делать то, что необходимо”.

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