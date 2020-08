Трамп настаивает на казни Джохара Царнаева. Он устроил теракт в Бостоне

Президент США Дональд Трамп считает, что федеральное правительство должно повторно добиваться смертной казни для Джохара Царнаева, которого осудили за организацию теракта на Бостонском марафоне.

"Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это было одной из худших внутренних террористических атак с событий 11 сентября", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 2 августа.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....