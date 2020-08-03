Трамп настаивает на казни Джохара Царнаева. Он устроил теракт в Бостоне

Президент США Дональд Трамп считает, что федеральное правительство должно повторно добиваться смертной казни для Джохара Царнаева, которого осудили за организацию теракта на Бостонском марафоне.

"Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это было одной из худших внутренних террористических атак с событий 11 сентября", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 2 августа.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020



Апелляционный суд в Бостоне 1 августа отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, подчеркивая, что решение о его виновности остается в силе. В частности, на решение об отмене приговора повлияло нарушение принципа беспристрастного отбора присяжных в ходе судебного процесса - например, тот факт, что суд проводился в том городе, где был осуществлен теракт.

Дело Царнаева апелляционный суд рассматривал около 4 лет. Приговор Царнаеву отправлен на рассмотрение новой коллегией присяжных, которая должна решить, оставить ли в силе приговор о смертной казни или заменить его на пожизненное заключение.

В апреле 2013 года Царнаев вместе со своим братом Тамерланом привел в действие два взрывных устройства во время Бостонского марафона. В результате три человека погибли, еще более 260 получили ранения. В мае 2015 года суд присяжных приговорил 22-летнего Царнаева к смертной казни. В конце июня на оглашении приговора подсудимый признался в совершении преступления и извинился перед пострадавшими и родственниками жертв теракта. Суд также обязал Царнаева выплатить родственникам жертв и пострадавшим компенсацию размером в 101 миллион долларов.