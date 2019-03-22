22.03.2019, 22:01
Трамп намекнул на беспорядки, если ему не понравится доклад по ”российскому делу”
Президент США Дональд Трамп заявил, что если доклад по ”российскому делу” будет направлен против него, то в стране начнутся беспорядки, передает MediaITE.
Трамп отметил, что сумел победить на выборах, и людям не понравится, что его пытаются очернить.
Ранее сообщалось, что заключительный доклад по ”российскому делу” по масштабу может стать одной из серьезных проблем, которые когда-либо встречались на пути американского президента.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.