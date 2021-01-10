Трамп может стать первым президентом США, которому объявят импичмент дважды

Трамп сам предложил своим сторонникам пойти к Капитолию, после чего те взяли здание штурмом

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Там собрались члены Конгресса, чтобы формально утвердить итоги выборов президента, на которых победил Джо Байден. В ходе штурма при тех или иных обстоятельствах погибли пять человек. Участников беспорядков разогнала полиция и силы спецназа. Работа Конгресса была прервана на несколько часов, но после этого конгрессмены все-таки утвердили результаты президентских выборов.

Трамп пытался заблокировать процедуру утверждения победы Байдена. Перед штурмом Капитолия в Вашингтоне прошел митинг его сторонников, на котором он выступил с большой речью. Трамп, в частности, призвал пойти к Капитолию и поприветствовать конгрессменов-республиканцев, выступивших с возражениями против результатов выборов. ”Потому что мы никогда не вернем нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными”, — сказал Трамп на митинге.

Эти слова были восприняты как призыв к насилию. Против Трампа сыграла и речь, с которой он спустя несколько часов обратился к участникам штурма Капитолия. Он призвал их разойтись — но сделал это очень мягко и в который раз повторил, что выборы были украдены. ”Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите домой. Мы вас любим. Вы особенные. <…> Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой и идите домой с миром”. И хотя на следующий день Трамп пообещал мирно передать власть Байдену, крупнейшие соцсети заблокировали его страницы, члены его администрации стали увольняться, а политики и СМИ заговорили о его отставке.

Трампу недолго осталось быть президентом. Но многие хотят, чтобы он ушел раньше

Полномочия Трампа истекают 20 января — в день инаугурации Байдена. Но демократы в Конгрессе — в частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси — считают, что даже в оставшиеся 10 дней, которые Трампу осталось быть президентом, он представляет опасность для страны. Сейчас в США обсуждают три варианта его возможного ухода.