Трамп может стать первым президентом США, которому объявят импичмент дважды

На этот раз демократы в Конгрессе намерены запустить процедуру импичмента уже 10 января (по статье об умышленном подстрекательстве к насилию против правительства США) и провести ее в ускоренном порядке. Но даже в этом случае ее почти наверняка не удастся завершить 20 января: из-за рождественских каникул провести в Сенате голосование об отстранении Трампа можно будет не раньше 19 января.
Тем не менее, закон, по всей видимости, позволяет продолжить процедуру импичмента и после истечения полномочий президента. Правда, для ее успешного завершения демократам придется заручиться поддержкой 17 республиканцев в Сенате, что маловероятно: против Трампа выступили несколько сенаторов-республиканцев, но никто из них не выразил готовности голосовать за его отстранение.
Особого энтузиазма импичмент не вызвал и у Байдена. Он заявил, что этот вопрос предстоит решать Конгрессу, а сам он после вступления в должность намерен заняться самыми неотложными делами — борьбой с коронавирусом и поддержкой экономики США.
Несмотря на отсутствие широкой поддержки идеи второго импичмента, Пелоси и другие демократы, кажется, не намерены от нее отказываться. Возможно, потому, что если Палата представителей объявит Трампу импичмент, а Сенат отстранит его от должности (даже после истечения полномочий), ему можно будет запретить снова занимать государственные должности — в том числе должность президента.
- Вариант третий — добровольная отставка
Пелоси выразила надежду, что после штурма Капитолия Трамп сам заявит о досрочной отставке и передаст полномочия Пенсу. Уйти в отставку Трампа призвали по меньшей мере двое однопартийцев: член Палаты представителей Адам Кинзингер и член Сената Лиза Мурковски.
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