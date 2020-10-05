Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус(3)
По данным The Wall Street Journal, президент США получил положительные результаты экспресс-теста еще до дебатов с Байденом.
По данным The Wall Street Journal, президент США получил положительные результаты экспресс-теста еще до дебатов с Байденом.
Президент США Дональд Трамп не сообщил журналистам о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ) в своем материале, размещенном на сайте в воскресенье, 4 октября.
По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах c кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.
"Я получу (данные. — Ред.) теста либо сегодня вечером, либо завтра утром", — сказал тогда Трамп, имея в виду итоги второго тестирования. Кроме того, по данным WSJ, он попросил одного из своих советников не распространяться о том, что он инфицирован. "Не говори никому", — передает газета слова, якобы сказанные президентом в беседе с помощником. Сам американский лидер эту информацию пока не прокомментировал.
"Многое узнал о COVID"
Трампа, у которого ранее был выявлен коронавирус, поместили в расположенный в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center). Как утверждали в Белом доме в ночь на субботу, 3 октября, это было сделано в превентивных целях по рекомендации врачей. В воскресенье, 4 октября, глава Белого дома ненадолго покинул больницу. Он совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины. На записанном видео американский лидер говорит: "Я многое узнал о COVID. Это — моя школа, настоящая школа".
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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