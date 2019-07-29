Трамп меняет главу Национальной разведки США

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки", — сообщил Трамп. "Дэниел Коутс оставит должность 15 августа", — добавил он.

"Хотел бы поблагодарить Дэниела за его великолепную службу нашей стране. Исполняющий обязанности директора будет назван в скором времени", — уточнил президент. Кандидатура Рэтклиффа должна быть одобрена Сенатом Конгресса США.

О том, что нынешний директор Национальной разведки США в ближайшие дни оставит свой пост, сообщила в воскресенье газета The New York Times. Как отметило издание, Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности, в том, что касается России. Американский лидер неоднократно выступал с критикой в отношении разведывательного сообщества США.

Ранее в этом месяце новостной портал Axios сообщал, что Трамп намерен отправить Коутса в отставку. Как утверждал портал, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку".

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.