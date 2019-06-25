Трамп и Путин на G20 обсудят Украину, Иран и контроль над вооружениями

"У Трампа будет двусторонняя встреча с Путиным на полях G-20 в Осаке, нормальная встреча, а не формальный саммит. Ожидается, что разговор преимущественно будет посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями и улучшение двусторонних отношений", - отмечают СМИ.

Согласно данным чиновника администрации, официальной повестки нет, ожидается обсуждение этих тем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке.

Трамп добавил, что также намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Саммит запланирован на 28-29 июня.